Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về chống dịch covid 19

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và Quảng Nam đã ghi nhận ca đầu tiên dương tính với Sars – Cov2, sáng 10/3, tại thành phố Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành của tỉnh và chính quyền 2 địa phương Hội An và Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch covid 19.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch covid 19 của các thành viên Ban chỉ đạo, PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành để triển khai công tác điều trị tốt nhất cho bệnh nhân dương tính với covid 19. Cùng với đó Sở Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan cung cấp đầy đủ lịch trình dịch tễ để công tác phòng chống dịch đảm bảo. Riêng đối với các cơ sở lưu trú và sân golf có liên quan đến yếu tố dịch tễ đối với ca dương tính để tiến hành thống nhất phương án khoanh vùng dập dịch tốt nhất. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền ở xã, phường, thị trấn nhằm trấn an dư luận, tạo an dân. Về vấn đề an ninh trật tự, trong đó chú ý an ninh mạng, tránh tình trạng đưa thông tin thất thiệt và yêu cầu Công an và ngành truyền thông thông tin danh tính cụ thể những trường hợp đưa thông tinh thất thiệt.

Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính, Ban chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực. Tổ chức vận chuyển ca bệnh dương tính với -19 covid đến Bệnh viện Trung Ương Huế để cách ly điều trị theo đúng quy định. Riêng đối với 14 trường hợp tiếp xúc gần ở Quảng Nam đã tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời tiếp tục rà soát với 14 trường hợp trên để đưa vào diện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ly Lan – Trần Chiến