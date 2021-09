Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra nhà máy xử lí rác thải Hội An

Sáng nay 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đoàn công tác Sở Tài nguyên – Môi trường các ngành liên liên quan đã kiểm tra tình hình thực tế khu xử lí rác thải tại Cẩm Hà và làm việc với UBND thành phố Hội An về những nội dung liên quan đến công tác thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên môi trường thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với thành phố Hội An.

Báo cáo của thành phố Hội An cho biết; những năm qua, Hội An tập trung rà soát để xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất đến năm 2030 để phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững. Đến nay, chính quyền Hội An đã ban hành 5 quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các dự án với diện tích hơn 24,9ha, thu hồi hơn 25ha đất của người dân để thực hiện 11 dự án khác trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hội An triển khai hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở, thống kê đất đai, thực hiện đo đạc, bồi thường tái định cư cho người dân. Riêng đối với công tác quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao chất lượng môi trường khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai quản lí chất thải rắn, giảm thiểu sử dụng túi nilon đã mang lại những kết quả rất tốt, nâng cao nhận thức cho người dân. Tuy nhiên, thành phố du lịch này đang đối diện với lượng rác thải từ hoạt động du lich ngày càng tăng lên, không đảm bảo xử lí triệt để môi trường tại bãi rác Cẩm Hà. Năm 2016, Hội An đầu tư nhà máy đốt rác có công suất thiết kế 96 tấn/ ngày đêm, sau nhiều năm sử dụng công nghệ lạc hậu, công suất giảm xuống chỉ còn 20 – 30 tấn/ ngày đêm. Để giải quyết tình trạng quá tải, chính quyền Hội An đã ký kết vận chuyển rác thải phát sinh hơn 96 nghìn tấn, kinh phí phải chi hơn 47 tỷ đồng trong 3 năm qua.

Tấn Châu – Xuân Thịnh