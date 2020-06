Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra dự án Khu Du lịch tại thị xã Điện Bàn

Dự án khu du lịch tại Khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải làm chủ đầu tư, được cấp phép thay đổi lần thứ 5, vào tháng 3/2020, nay có một số đề xuất mới liên quan đến quy mô, tổng mức đầu tư của dự án và một số vướng mắc. Sáng 23/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành liên quan đi kiểm tra thực tế dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thực tế Dự án Khu du lịch tại Khối Hà My Đông A, phường Điện Dương thị xã Điện Bàn.

Theo đề nghị của Chủ đầu tư, Dự án Khu du lịch tại Khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, dự kiến được điều chỉnh thành 4 phân khu chức năng, trong đó, khu công trình có chức năng hổn hợp quy mô 785 phòng, khu biệt thự 118 căn, khu cây xanh mặt nước và công trình phụ trợ, theo mô hình làng trong phố, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%. Tổng vốn đầu tư được đề xuất điều chỉnh trên 2.772 tỷ đồng…

Chủ đầu tư cũng đề xuất tỉnh cho phép giãn tiến độ dự án thêm 24 tháng, với lý do vẫn còn diện tích vệt cây xanh 20mét trước dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, vướng mắc do phát sinh một số vấn đề về an ninh trật tự; đồng thời chậm tiến độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thực tế kiểm tra tại công trường cho thấy, Dự án đã hoàn thành san lấp mặt bằng, tường rào, hạ tầng phụ trợ cơ bản và phần nền móng 118/118 căn villa, xây thô 72/118 văn villa, cất nóc 42/118 văn villa…; hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án và các công trình phụ trợ phục vụ thi công.

Hiền Viên – Xuân Hiếu