Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại huyện Thăng Bình

Sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại huyện Thăng Bình. Cùng đi có đại diện các sở, ban ngành ở tỉnh.

Các điểm trường báo cáo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Sau khi 6 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh hết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPTđợt 2 vào ngày 2, 3 và 4/9. Tại huyện Thăng Bình có 5 điểm tại: Trường THPT Tiểu La, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Thái Phiên, Trường THPT Lý Tự Trọng và Trường THPT Hùng Vương, với hơn 2000 thí sinh dự thi. Riêng tại Trường THPT Tiểu La, điểm thi số 23, với 451 thí sinh, trong đó 74 thí sinh tự do và bố trí khoảng 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 này, tại điểm thi Trường THPT Tiểu La có một số thí sinh tự do là bộ đội hiện đang đóng quân tại Hà Nội, Gia Lai và Đà Nẵng, nhà trường đã đề xuất xin cho các em dự thi tại địa phương nơi các em đóng quân do đơn vị cấm trại. Đến thời điểm này, các điểm thi trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thực hiện các bước phòng chống dịch như phun tiêu độc khử trùng môi trường, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, cấp phát khẩu trang y tế cho tất cả thí sinh mỗi buổi, đồng thời các điểm thi tiến hành lập hồ sơ khai báo y tế toàn thể cán bộ coi thi và thí sinh dự thi.

Để đảm bảo công tác thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế, các điểm thi đều lắp camera an ninh giám sát đảm bảo hoạt động ghi hình ảnh của tủ chứa đề thi, bài thi và các hoạt động trong phòng 24/24, camera được kết nối với màn hình vi tính.

Ly Lan – Quốc Thành