Sáng mai 7/7, 16.776 thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày dự thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chiều nay 6/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại 3 điểm thi, gồm: Trường THPT Hùng Vương, huyện Thăng Bình; Trường THPT Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh; Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại các điểm trường.

Theo báo cáo của các Trưởng điểm thi, đến thời điểm này cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, xây dựng các kịch bản, từ cơ sở vật chất, nhân dự đến an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh… đảm bảo sẳn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, nghiêm túc. Hiện, trên địa bàn huyện Núi Thành qua text nhanh có 1 ca dương tính với covid 19. Xác định nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn thi trong điều kiện dịch bệnh covid 19 phức tạp, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tổ chức sàng lọc và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F1, F2. Tất cả các giáo viên, cán bộ làm công tác thi và thí sinh phải khai báo y tế cụ thể.

Chiều 6/7, đúng 14h00 tất cả các thí sinh đến trường học qui chế thi và điều chỉnh những sai sót nếu có. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Quảng Nam thuộc Cụm thi số 34, có 16.776 thí sinh dự thi, được tổ chức tại 56 điểm thi, bố trí với 746 phòng thi 56 phòng chờ và khoảng 60 phòng thi dự phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các điểm thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời nhấn mạnh: Tại các điểm thi cần bố trí nhân viên y tế và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Đặc biệt, công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và khu vực chứa đề thi, bài thi phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ly Lan – Trần Chiến