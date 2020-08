Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại một số địa phương

Trong bối cảnh dịch covid 19 đang bùng phát ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế, chiều 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Năm nay, huyện Bắc Trà My có hơn 370 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trong đó trường THPT Bắc Trà My có gần 280 thí sinh, Trường PTDT nội trú Nước Oa 96 em và có 6 thí sinh tự do. Điểm thi được tổ chức tại Trường THPT Bắc Trà My, trong số 370 thí sinh, có 200 em học sinh là người đồng bào dân tộc Ca dong. Nên việc chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho các em được nhà trường chuẩn bị đầy đủ đến việc lo ôn luyện cho các em thi. Vì kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch covid 19 đang bùng phát nên điểm Trường THPT Bắc Trà My đã chuẩn bị 7 máy đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng tất cả các phòng, 3 máy tự động rửa tay sát khuẩn, 500 khẩu trang y tế. Ngoài ra, Ban giám hiệu trường chuẩn bị nước uống, nhà trường phối hợp với địa phương thành lập tổ tự nguyện nhằm hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu chính quyền địa quyền, Trưởng tổ điểm thi cần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Tạo được an toàn cho thí sinh, an tâm với phụ huynh.

Ly Lan – Trần Chiến