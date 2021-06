Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giải quyết vướng mắc Dự án Bệnh viện Bình An

Thực hiện kế hoạch tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, sáng 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chủ trì buổi đối thoại, giải quyết vướng mắc, đề xuất của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An, về việc xin điều chỉnh quy hoạch về tăng số tầng so với quy hoạch trước của Bệnh viện Bình An đang trong giai đoạn triển khai xây dựng. Dự buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành của tỉnh và huyện Duy Xuyên.

Bệnh viện Bình An đươc xây dựng tại Thị trấn Nam Phước, từ năm 2018, hoàn thành vào tháng 4/ 20219, được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 6/2019, với giấy phép xây dựng cho khối công trình 5 tầng và khối công trình phụ trợ 1 tấng. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoạt động, Bệnh viện cần thêm mặt bằng để bố trí khoa phòng, nên xin thay đổi thiết kế, điều chỉnh số tầng khu 5 tầng lên 6 tầng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, sự điều chỉnh này không phù hợp với quy hoạch trung tâm Thị trấn Nam Phước…

Trên quan điểm ủng hộ, hỗ trợ dự án Bệnh viện Bình An hoàn tất thủ tục để hoạt động thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, xử lý thủ tục điều chỉnh thiết kế cho doanh nghiệp, trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch trung tâm Thị trấn Nam Phước… Trên cơ sở này, huyện Duy Xuyên cũng tiến hành cập nhật điều chỉnh này vào quy hoạch chung Thị trấn Nam Phước, đưa vào quy chế quản lý đô thị của khu vực này.

Hiền Viên – Trung Hiếu