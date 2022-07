Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dự sinh hoạt Chi bộ khối phố An Thắng, phường Minh An

Chiều nay (4/7), UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Thanh Hồng tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ khối phố An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi sinh hoạt.



Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khối phố An Thắng, phường Minh An nhằm thông tin cho đảng viên tình hình chung của đất nước, của tỉnh và những điểm tích cực phục hồi kinh tế, xã hội trên địa bàn phường. Đặc biệt, Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện những vấn đề lớn của thành phố, đảm bảo an toàn cho nhân dân, phát triển du lịch hậu dịch Covid- 19. Chi bộ khối phố An Thắng, phường Minh An tập trung vào hoạt động cộng đồng, dân sinh và động viên khen thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong năm học vừa qua.

Các ý kiến của đảng viên thẳng thắn chỉ ra những bấp cập, chưa sâu sát của đảng viên trong công tác tuyên truyền người dân tiêm vắc xin, tăng cường phòng chống cháy khu phố cổ; những vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự, giá cả phục vụ du khách tham quan du lịch…

Phường Minh An nằm ở khu vực trung tâm phố cổ, lượng khách du lịch đến tham quan du lịch trong tháng 6 tăng lên gấp nhiều lần so với các tháng trước đó, tuy nhiên hoạt động du lịch diễn ra văn minh, an ninh trật tự an toàn cho du khách, người dân phấn khởi khi du lịch phục hội, kinh tế phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân mong muốn cán bộ đảng viên phường Minh An nói riêng và thành phố Hội An nói chung tiếp tục nâng cao sức chiến đấu, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tham gia tiêm vắc xin, tham gia vào hoạt động du lịch văn minh, bảo vệ môi trường để xứng đáng thành phố du lịch của cả nước và trên thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng nhấn mạnh đến công tác nâng cao năng lực, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu trong thời gian đến.

Tấn Châu