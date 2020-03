Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đối thoại, giải quyết vướng mắc Dự án Khu Đô thị An Bàng

Thực hiện kế hoạch đối thoại doanh nghiệp định kỳ, sáng 5/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng đã chủ trì buổi đối thoại với 4 doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình hoạt động, triển khai các dự án đầu tư. Giải quyết vướng mắc của Dự án Khu Đô thị An Bàng do Công ty TNHH Phát triển đô thị An Bàng làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Trần Đình Tùng yêu cầu giải quyết ngay vướng mắc này trong vòng 1 tuần làm việc.

Quang cảnh buổi tiếp và đối thoại công dân.

Dự án Khu Đô thị An Bàng được tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư năm 2010, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch với diện tích trên 144ha; phê duyệt chủ trương đầu tư Khu Thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng vào tháng 2/2019. Hiện tại, Công ty đang triển khai các bước tiếp theo; song việc bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng di dời và công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc, dẫn đến nguy cơ không thể đảm bảo tiến độ dự án đã đề ra là quý I/2021.

Trên cơ sở rà soát, phân tích các chi tiết vướng mắc được đại diện Sở Tài nguyên và môi trường và cơ quan chức năng Thành phố Hội An nêu ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chia sẻ khó khăn của Công ty TNHH Phát triển Đô thị An Bàng về những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai Dự án. Ngoài giải quyết vướng mắc phân khu 1 hiện nay, PCT Trần Đình Tùng yêu cầu Sở TNMT phối hợp với Thành phố Hội An rà soát đối với các phân khu còn lại (từ phân khu 2 đến phân khu 9), nghiên cứu giải pháp xử lý, không để vướng mắc tương tự, làm mất thời gian của doanh nghiệp.

Hiền Viên – Phúc Lâm