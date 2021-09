Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc Phú Ninh về nông thôn mới

Chiều 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với huyện Phú Ninh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối tháng 9/2021, huyện Phú Ninh đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Riêng tiêu chí về an ninh trật tự chưa đạt do tệ nạn xã hội năm 2020 phát sinh 64 đối tượng tăng so với 2019 và xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật tại xã Tam Lộc. Trong ba tháng cuối năm 2021, Phú Ninh phấn đấu khắc phục những tồn tại để đến cuối năm đạt 9/9 tiêu chí duy trì nâng chuẩn huyện Nông thôn mới. Toàn huyện đã có 9/10 xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2018-2020, huyện có 17 sản phẩm OCOP của 15 chủ thể được phân hạng 3 sao.

Huyện còn 465 hộ nghèo, chiếm 2% và 341 hộ cận nghèo, chiếm 1,49%. Phú Ninh phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%; 10/10 xã và huyện Phú Ninh duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; có ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Phú Ninh phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Viết Tuyên – Trần Chiến