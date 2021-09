Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn họp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng nay (22/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ban ngành và các địa phương, tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tổng hợp của cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, trong tháng 8, Quảng Nam đã giải ngân 674 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 20% tổng giải ngân của cả 8 tháng.

Kết quả này cho thấy, Quảng Nam đã rất quyết liệt thực hiện theo các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải chủ động làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy vậy, hiện kết quả giải ngân các dự án do địa phương quản lý mới đạt 43,71%, tương đương với trên 3.000 tỷ đồng được giải ngân, trong khi kế hoạch được giao là 6.870 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước về số tuyệt đối. Đáng chú ý, nguồn vốn nước ngoài của các dự án do địa phương quản lý mới chỉ giải ngân được 117 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch, trong khi đó, cũng nguồn vốn này nhưng ở các dự án do trung ương quản lý đã giải ngân được trên 84% kế hoạch. Nguồn vốn các chương trình mục tiêu giải ngân được 291 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch.

Hiền Viên – Trung Hiếu