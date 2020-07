Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Nông Sơn

Sáng 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với huyện Nông Sơn để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển trong thời gian đến, cùng dự có các sở ngành liên quan.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên KT-XH trên địa bàn huyện Nông Sơn trong 6 tháng qua gặp không ít khó. Tuy nhiên, do sự lãnh đạo quyết liệt của địa phương nên một số lĩnh vực đã có sự tăng trưởng ổn định. Giá trị nông-lâm-thủy sản ước đạt trên 130 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và đây là thế mạnh của địa phương; diện tích trồng rừng tập trung bình quân đạt 4.000 ha/năm, tương đương với lượng gỗ khai thác đạt gần 70.000m3; trên 6.900 ha đất rừng sản xuất đã có rừng, đây là nguồn thu nhập lớn của nhân dân. Hiện nay huyện tiếp tục triển khai trồng rừng gỗ lớn và trồng dược liệu để phát triển kinh tế bền vững. Các ngành nghề nông thôn đã được chú trọng đầu tư, phục hồi, theo đó đã có 8 sản phẩm làng nghề đã tham gia chương trình OCOP. Huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả hỗ trợ trên 6 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ. Các hoạt động như quản lý tài nguyên, xóa đói giảm nghèo, các chương trình xây dựng nông thôn mới… đã được quan tâm đúng mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của huyện Nông Sơn, đồng thời ghi nhận những kiến nghị và yêu câu các sở, ngành phối hợp cùng Nông Sơn giải quyết trong thời gian sớm nhất. Để đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu địa phương cần nghiên cứu quy hoạch phát triển tổng thể, trong đó tập trung phát triển kinh tế rừng; kinh tế vườn, dược liệu, trang trại; kinh tế du lịch. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đã đi kiểm tra thực địa dự án phát triển du lịch tại suối nước nóng Tây Viên.

Trung Hiếu – Quốc Thành