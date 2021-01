Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Quang thăm tặng quà tại huyện Nông Sơn

Sáng 27/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã trao tận tay 50 phần qua cho 50 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng nặng do thiên tai; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Đây là những phần qua động viên tinh thần, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn một cách chu đáo hơn. Nói chuyện với bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng: Tết đến, Xuân về là thời điểm các cấp, các ngành của tỉnh và toàn thể xã hội cùng chung tay chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo… với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau; gia đình nào cũng được đón tết cổ truyền đầm ấm, yên vui. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết, động viên gia đình chính sách; quan tâm sâu sát đến các gia đình nêu đơn; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân để bà con được đón tết cổ truyền một cách vui tươi, an toàn.

Trung Hiếu