Phó Chủ tịch Trần Văn Tâm kiểm tra bầu cử phường Minh An, Hội An

Sáng 24/3, đoàn kiểm tra giám sát số 3, ủy ban bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường Minh An, thành phố Hội An.

Để chuẩn bị tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử phường Minh An đã ban hành quyết định thành lập 5 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiểu ban hậu cần; tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, TTATXH; tiểu ban tuyên truyền, trang trí trực quan và tiểu ban tổng hợp tiến độ biểu mẫu, thi đua khen thưởng. Tại hội nghị hiệp thương lần 2, phường đã đã thống nhất danh sách 42 người ứng cử HĐND phường theo đúng cơ cấu, thành phần được yêu cầu, trong đó tỷ lệ nữ ứng cử HĐND phường chiếm 50%, tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử HĐND phường chiếm 21,4%. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra giám sát số 3, ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Minh An. Đồng thời đề nghị phường tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảm an ninh trật tự trước thềm bầu cử.

Đại Quang