Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu tiếp công dân tháng 6

Sáng 22/6; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp công dân tháng 6 giải quyết khiếu nại công dân xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp Ba công dân ở thôn 05 xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Ba công dân ở thôn 05 xã Bình Đào, huyện Thăng Bình khiếu nại việc ông Hồ Thanh Dũng lấn chiếm đất xây dựng tường rào, cổng ngỏ nhiều năm nay làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của các hộ dân, nhất là việc đi lại học tập và sản xuất. Mặc dầu UBND xã Bình Đào đã nhiều lần họp giải quyết buộc ông Dũng tháo dỡ trả lại mặt bằng, nhưng không những không thực hiện mà còn cố tình vi phạm cơi nới nhiều hơn trước xem thường pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình giải quyết dứt điểm vụ việc này trước ngày 25/7/2021 để trả lại quyền lợi cho các công dân ở thôn 05, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giải quyết khiếu nại công dân Hoàng Lan Hương-Hà Nội về việc vụ tai nạn lao động xảy ra chết người tại công trình thủy điện Đăk Mi 2, huyện Phước Sơn từ tháng 11/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giải quyết khiếu nại công dân Hoàng Lan Hương-Hà Nội.

Bà Hoàng Lan Hương đề nghị UBND tỉnh có ý kiến về công tác điều tra, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ tai nạn lao động, xảy ra vào ngày 23/11/2019 trên công trình Thủy điện Đăk Mi 2, huyện Phước Sơn đã gây ra cái chết của ông Hoàng Văn Thành, anh trai bà Hoàng Lan Hương và việc hỗ trợ, bồi thường cho gia đình người bị nạn. Vụ việc này đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp công dân tháng 11/2020 kết luận: Giao cho công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ. Giao Sở Lao động-Thương binh-Xã hội chủ trì làm việc với chủ đầu tư Thủy điện Đăk Mi 2, gia đình người bị nạn và các cơ quan chức năng về trách nhiệm trong việc bồi thường, hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2020. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của gia đình người bị nạn thấu tình, đạt lý. Vấn đề này, một lần nữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, giải quyết trả lời dứt điểm cho công dân Hoàng Lan Hương trước ngày 25/7/2021.

Viết Tuyên – Trung Hiếu