Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc mừng một số đơn vị quân đội

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), sáng 18.12 đoàn công tác Tỉnh ủy do Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà một số đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh gồm Sư đoàn 315; Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2; Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 143.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà Sư đoàn 315.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận đóng góp của các đơn vị trong công tác dân vận, đảm bảo an ninh – quốc phòng, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid 19 bùng phát, các lực lượng quân đội đã phối hợp tốt với chính quyền, thực hiện việc cách ly, tuần tra kiểm soát các tuyến biên giới. Mới đây nhất, khi một số địa phương của tỉnh như Nam Trà My, Phước Sơn bị sạt lở đất khiến một số làng bản bị cô lập, các đơn vị quân đội luôn có mặt kịp thời để thực hiện việc cứu trợ, cứu hộ. Hình ảnh người bộ đội cụ Hồ thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng mong muốn, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân trong tỉnh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt, tập trung đảm bảo an ninh chính trị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại Quang – Quốc Thành