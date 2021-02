Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc Tết xã Tam Trà và Tam Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và Nhân dân hai xã Tam Trà và Tam Sơn, huyện Núi Thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói chuyện với lãnh đạo và nhân dân hai xã Tam Trà và Tam Sơn.

Nói chuyện với lãnh đạo và nhân dân hai xã Tam Trà và Tam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, mặc dù với điều kiện đặc thù là các xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Núi Thành, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân hai xã đã đoàn kết một lòng phát triển quê hương, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị chính quyền hai địa phương cần tập trung chăm lo tốt đời sống của Nhân dân, các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, đặc biệt đối với những gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong cộng đồng.

Trước thềm xuân mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi bà con nhân dân tổ chức vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, đặc biệt tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong cộng đồng.

Xuân Thịnh – Minh Quân