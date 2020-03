Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm việc với thị trấn Trà My và cụm công nghiệp tinh dầu quế

Sáng 3/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Trà My trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến đến đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng ủy Thị trấn Trà My cho thấy, 5 năm qua giá trị thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 80%, Nông lâm nghiệp ngành nghề khác chiếm 20%. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 231 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước tính 28 triệu đồng/người/năm tăng 13 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13.05% xuống còn 3,9% vào cuối năm 2019. Năm 2018 Thị trấn Trà My được công nhận đô thị loại 5.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm hiện nay, 11 chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội xong, đảng ủy đã chuẩn bị xong báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự theo đúng quy trình 5 bước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ thị trấn Trà My trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng thành công mô hình đô thị văn minh, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo; huy động được sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị loại 5 ở miền núi. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, PBT Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý đảng bộ thị trấn Trà My cần chuẩn bị tốt các nội dung theo đúng chỉ thị 35 của Bộ chính trị, chỉ thị 45 của Ban thường vụ tỉnh ủy; nhất là với một đơn vị được chọn đại hội điểm của đảng bộ huyện Bắc Trà My, nên đảng ủy thị trấn Trà My cần quán triệt sâu sắc các nội dung của đại hội đến 360 đảng viên toàn đảng bộ, cũng như quần chúng nhân dân trên địa bàn, làm sao đại hội đảng bộ thị trấn Trà My sẽ là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn thị trấn.

Trong chuyến làm việc tại huyện Bắc Trà My, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại cụm công nghiệp tinh dầu quế Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra tình hình hoạt động tại cụm công nghiệp tinh dầu quế Thị trấn Trà My.

Cụm công nghiệp tinh dầu quế thị trấn Trà My có tổng diện tích 11ha, hiện tại có 4 nhà máy đang hoạt động bao gồm: công ty chế biến dăm gỗ Nhật Hoàng, và Hào Hưng; công ty sản xuất gạch không nung Tân Hội Phát và nhà máy tinh dầu quế hương quế Hùng Dũng; 4 nhà máy này đang giải quyết gần 100 lao động là người dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Hiện tại, vẫn còn khoảng 30% diện tích đất cụm công nghiệp chưa được đưa vào khai thác. Huyện Bắc Trà My đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vào cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên xí nghiệp may mặc…Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng ân cần thăm hỏi công việc, mức thu nhập của người lao động, thị trường đầu ra cho những sản phẩm trong cụm công nghiệp; cũng như những vấn đề liên quan đến chính sách thu hút đầu tư doanh nghiệp vào cụm công nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tấn Sỹ-Xuân Lam