Phiên họp thứ 6 UBBC tỉnh Quảng Nam

Sáng nay 28/5, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh QN, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp thứ 6 của UBBC tỉnh Quảng Nam. Dự phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; PCT HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca – Phó Chủ UBBC tỉnh và các thành viên của UBBC.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp thứ 6 đánh giá cao công tác tổ chức, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử đại biêu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết: Việc tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu của 6 xã thuộc huyện Nam Giang diễn ra trang trọng, phấn khởi, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Trong ngày bầu cử 23.5 cử tri tham gia đi bầu đạt tỷ lệ 99,94%. Nhìn chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sôi nổi, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực sự là ngày hội toàn dân. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu đúng số lượng. Quảng Nam có 13 người ứng cử (10 người do địa phương giới thiệu, 03 người do Trung ương giới thiệu) tại 03 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 07 đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả tổng hợp từ 03 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Quảng Nam đã bầu được 07/07 đại biểu: đúng về số lượng và dự kiến. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh: theo kết quả tổng hợp từ 23 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, tỉnh Quảng Nam đã bầu được 57/57 đại biểu, số lượng được bầu đủ theo quy định. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện có 563/565 đại biểu trúng cử; số lượng đại biểu trúng cử thiếu 01 so với quy định. Ở cấp xã: toàn tỉnh bầu được 5302/5337 đại biểu, thiếu 34 đại biểu. Theo báo cáo từ các địa phương, toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử bầu lại; chỉ có 01 đơn vị bầu cử bầu thêm 02 đại biểu HĐND xã (đơn vị bầu cử số 01 – thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường đánh giá cao kết quả cuộc bầu. UBBC tỉnh sẽ trình kết quả những người trúng cử ĐBQH để UBBC Quốc gia công bố kết quả theo luật định.

Trung Hiếu – Trần Chiến