Phát hiện, xử lý 232 lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19, 06 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện 7.802 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt với số tiền hơn 5 tỷ 3 đồng, tước 762 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.945 phương tiện. Trong đó, xử lý 232 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tước 219 giấy phép lái xe, tạm giữ 214 phương tiện. Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, chở hàng hoá quá tải trọng đến hết năm 2021; điều tra, xác minh dư luận về vấn đề bảo kê, chống lưng cho xe quá tải như báo chí nêu trong thời gian gần đây.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm khác có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; không thắt dây an toàn khi đi ô tô; sử dụng điện thoại khi lái xe với trọng điểm là quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 40B, 14B, 14G, 14H.

Viết Tuyên – Đại Quang