PC Quảng Nam tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong mùa nắng nóng

Trước và trong mùa nắng nóng, PC Quảng Nam đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp với Công an PCCC và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy tại các gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó chú trọng kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị điện, mạng điện; có phương án xử lý khi có sự cháy xảy ra

Đợt phối hợp với Công an PCCC và chính quyền địa phương về công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn hệ thống điện trong mùa nắng nóng, các Điện lực thuộc PC Quảng Nam đã chủ động phối hợp với các ngành để kiểm tra; đồng thời, kết hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong mùa nắng nóng, như không dùng các thiết bị cùng lúc, tránh nguy cơ chạm chập gây cháy nổ để sử dụng điện an toàn hơn, hiệu quả hơn, vận động nhân dân sử dụng điện tiết kiệm cũng như bố trí dây chuyền sản xuất, kinh doanh hợp lý, hạn chế trong giờ cao điểm; tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố, khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, tăng cường đưa gương điển hình về thực hiện tiết kiệm điện, các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trên báo, đài địa phương để người dân học tập.

Minh Quân