PC Quảng Nam: Cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Từ ngày 6/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chính thức diễn ra và kéo dài đến hết ngày 9/7/2021. Để kỳ thì diễn ra thành công, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện tốt các phần việc đã giao. Về phía Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã sẵn sàng cho công tác cấp điện phục vụ kỳ thi.

Về tình hình cung cấp điện phục vụ cho các em thi tốt nghiệp, PC Quảng Nam đã xây dựng phương án, kế hoạch cấp điện cho toàn tỉnh và cụ thể đối với từng địa điểm thi. Giám đốc Công ty chỉ đạo các Điện lực chủ động liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố để nắm thêm thông tin và nhu cầu điện để có kế hoạch cấp điện ưu tiên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố lưới điện, để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ Kỳ thi. Trong 4 ngày chính diễn ra kỳ thi, PC Quảng Nam sẽ không thực hiện cắt điện phục vụ công tác đối với các địa điểm tổ chức thi (trừ trường hợp sự cố). Công ty cũng yêu cầu các đơn vị bố trí người trực tăng cường 24/24 giờ, bố trí phương tiện và vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, các phương tiện đi lại… đảm bảo cho xử lý nhanh nhất khi có sự cố bất khả kháng xảy ra; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện.

Minh Quân