Núi Thành: may quần áo phòng, chống dịch Covid-19

Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Cơ sở xưởng may Nam Việt ở thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành đã tổ chức may quần áo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Xưởng may quần áo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Xưởng may phân công công nhân làm việc theo ca kiếp may quần áo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Đến nay, công nhân của Cơ sở xưởng may Nam Việt đã may xong và bàn giao 30.000 sản phẩm quần, áo phòng, chống dịch Covid-19 cho các tuyến đầu phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh. Cách làm này vừa chung tay phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì tạo công ăn việc làm cho công nhân không để đứt gãy chuổi sản xuất trong thời gian dịch Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp.