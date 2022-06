Nông Sơn: Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 29.6, huyện Nông Sơn hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các ngành trong khối nội chính huyện Nông Sơn đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh – trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, thực thi nhiệm vụ. Theo đó, đã kiểm soát 09 thông tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 63 vụ án, đạt tỷ lệ 58%.Công tác thi hành án dân sự đã tiếp nhận 47 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 88 việc với số tiền hơn 2,718 tỷ đồng.Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 37 đợt tuần tra, 15 đợt kiểm tra, truy quét tại rừng; Tổ chức giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu…

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận,đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây bức xúc trong nhân dân; tình trạng phá rừng, trộm cắp, cờ bạc…ảnh hưởng đến an ninh – trật tự, an toàn xã hội.