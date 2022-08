Nông Sơn: Gần 100 đại biểu dự hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai

Sáng nay 9.8, tại huyện Nông Sơn, 3 công ty thủy điện trên lưu vực sông Thu Bồn là Sông Tranh, Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 phối hợp với huyện Nông Sơn triển khai chương trình phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2022. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các xã, các đơn vị trường học và các ngành đoàn thể đã tham gia hội nghị truyền thông.

Tại hội nghị, 3 Công ty thuỷ điện đã trình bày 7 chuyên đề cơ bản trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai như: thực hiện lệnh vận hành liên hồ chứa và phối hợp với các cơ quan vùng hạ du, đánh giá mức độ an toàn nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, việc phòng tránh tai nạn đuối nước hạ du nhà máy trong mùa mưa và mùa kiệt; đây cũng là năm đầu tiên Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 tham gia phối hợp với Công ty thuỷ điện Sông Tranh truyền thông phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại huyện Nông Sơn, do đó các đại biểu cũng đã được tìm hiểu quy trình hoạt động, quy mô vận hành điều tiết hồ chứa, cũng như an ninh an toàn hồ đập của hai đơn vị thuỷ điện. Hiện nay, thông tin từ Công ty thuỷ điện Sông Tranh cho biết, đơn vị đã xây dựng 6 trạm cảnh báo lũ ở 3 huyện: Tiên Phưóc, Hiệp Đức và Nông Sơn; ngoài ra đơn vị này cũng đã xây dựng 1 hệ thống còi hụ ở hạ du; phối hợp với các Trung tâm văn hoá truyền thanh, truyền hình ở 4 huyện để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thời tiết, thiên tai, tình hình điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ, cũng như trong mùa khô hạn.

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, các đại biểu đã thực hành nhắn tin thông tin về công tác điều tiết hồ chứa và vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 trong mùa mưa lũ. Đây được coi là giải pháp tối ưu, quan trọng nhất trong công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh áp thấp đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão như hiện nay, thì việc triển khai hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chủ động ứng phó, không chỉ với các nhà máy thuỷ điện nơi đầu nguồn sông Thu Bồn mà còn với các huyện ở vùng hạ du.

Được biết, 3 Công ty thuỷ điện Sông Tranh, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, có tổng công suất hơn 300Mw, mỗi năm cung ứng điện năng cho quốc gia hơn 1 tỷ kwh điện.

