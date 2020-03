Nông Sơn điều động công an chính quy về 6 xã

Sáng 20/3, Công an huyện Nông Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động cho 13 cán bộ công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên tại 6 xã trên địa bàn huyện. Trong đó có 6 người đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã, 2 phó trưởng công an xã và 5 công an viên. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn Nguyễn Văn Hòa đã chúc mừng các đồng chí được điều động trong đợt này. Đồng thời đề nghị các đồng chí sẽ phát huy được kinh nghiệm, sức trẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Tính đến nay, 100% xã tại huyện Nông Sơn được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Tâm Lê