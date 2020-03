Nỗ lực phòng dịch bệnh.

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc phối hợp Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện xây dựng các chương trình tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cụ thể trong cộng đồng.

Việc tuyên truyền thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp như phát tờ rơi, tuyên truyền bằng xe lưu động, phát sóng các bản tin hằng ngày trên Đài TH-TH huyện, cấp 30.000 tờ rơi cho hộ gia đình, treo băng rôn, áp phích…Tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, việc tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn trực quan sinh động để bất cứ bệnh nhân, người nhà có thể tiếp cận.

Việc tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, khẩu trang y tế, phát bình sát khuẩn, tuyên truyền qua mạng zalo, facebook… cũng là cách mà Huyện đoàn Đại Lộc và các đoàn xã/thị trấn triển khai đẩy mạnh từ đầu mùa dịch cho tới nay.

Anh Trương Đình Trường – Bí thư Đoàn thị trấn Ái Nghĩa cho biết, đến nay đơn vị đã cấp phát hơn 100 tờ rơi, phát 500 khẩu trang miễn phí tại các chợ, tuyên truyền trực quan bằng xe lưu động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Tại Đại Hiệp, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã đã vận động Công ty may Tâm Đức may 1.000 khẩu trang vải phát miễn phí tại địa bàn. Chị Huỳnh Thị Minh Hiếu – Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hiệp chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, hội kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp chung tay mua vật liệu, may khẩu trang vải cấp phát cho người nghèo, người già neo đơn trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch trong cộng đồng.

Tích cực phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sản xuất và may mặc diễn ra thuận lợi, an toàn, Công ty TNHH Sedo Vinako (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) triển khai giải pháp đo thân nhiệt cho hàng nghìn công nhân tại nhà máy. Theo đó, từ ngày 17.3 trở đi, vào buổi sáng đầu giờ, mỗi công nhân khi vào cổng công ty đều trải qua các bước đo thân nhiệt.

Ông Lê Hoàng Anh Binh – Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ, những ngày qua, việc triển khai việc đo thân nhiệt tại công ty diễn ra thuận lợi, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút buổi sáng.

“Không chỉ triển khai đo thân nhiệt, công ty thường xuyên cấp khẩu trang vải bảo hộ lao động, cung cấp dung dịch sát khuẩn tại các cửa ra vào, tại các bộ phận của công ty để phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi 100% người lao động đều hưởng ứng kế hoạch này” – ông Binh nói.

Đáng chú ý, Trung tâm KH-CN của Sở KH-CN cũng vừa chế tạo, chiết xuất thành công dung dịch nước rửa tay sát khuẩn khô cung ứng cho nhiều phòng ban, đơn vị của sở phòng chống, ứng phó với dịch Covid-19. Đây là dung dịch có hương chanh sả, sản xuất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và sản phẩm lưu hành nội bộ.

Trong thời gian 20 ngày, nhóm giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế – kỹ thuật Quảng Nam đã sử dụng phòng thí nghiệm nhà trường để thực hiện pha chế dung dịch lau sàn, xịt phòng kháng khuẩn và dung dịch rửa tay khô sát khuẩn với thành phần cơ bản gồm: cồn 90% có tác dụng sát khuẩn, oxy già 3%, glycerol 98%, tinh dầu sả tạo mùi hương, theo tiêu chuẩn khuyến nghị của WHO, cung cấp nội bộ cho cán bộ, nhân viên, học viên nhà trường sử dụng.