Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác thu hút du khách

Trong hai năm (2020-2021), mặc dù rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng, duy trì nâng cao chất lượng lao động, tham gia các hoạt động kích cầu, quảng bá nhằm phục hồi, thu hút khách du lịch đến Quảng Nam…

Thời gian này, một số sản phẩm du lịch mới cũng được hình thành, bắt đầu đưa vào khai thác đã thu hút khách du lịch, trong đó phải kể đến các khu du lịch mới được đi vào hoạt động như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An, Shilla Monogram, The five villas, Cổng trời Đông Giang… Cùng với đó là những tour trải nghiệm mới như: tour du lịch tuần hoàn rác thải, tour tâm linh, sự kiện festival biển, festival ẩm thực, Chợ ẩm thực làng quê, Chợ phiên Tân Thành, điểm checkin Chic Chillax, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú…

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đang khai thác tại các di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An để thu hút khách du lịch như: Đêm rằm phố cổ Hội An, phố không có động cơ, tour tham quan làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, lồng đèn phố cổ…

Các hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch cũng được đầu tư nâng cấp như: bãi đỗ xe địa đạo Kỳ Anh, cây xanh, bến thuyền sông Đầm, hình thành “Không gian trình diễn làng nghề truyền thống chiếu cói Thạch Tân, không gian văn hóa làng chài tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tam Thanh, nâng cấp cảnh quan đường làng Hương Trà, hình thành không gian văn hóa, văn nghệ, ẩm thực Tam Thanh – thành phố Tam Kỳ; xây dựng làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên, khu sinh thái Hố Quờn – Tiên Phước; làng văn hóa Cao Sơn, xã Trà Sơn – Bắc Trà My…

Hiền Viên – Trung Hiếu