Trước những mất mát, thiệt hại to lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra, nhiều ngày qua, mọi quan tâm, lo lắng của nhân dân trên cả nước đều hướng về miền Trung thân yêu. Tối ngày 10-11 tại Nhà hát VOH – Music One, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, Nhạc sĩ- Ca sĩ Quách Beem người con Miền Trung đã tổ chức đêm nhạc và ra mắt MV Miền Trung ơi do anh sáng tác với 100 Ca sĩ nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung.

Ngô Hòa