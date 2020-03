Nhiều Đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 19.3, Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Quân khu 5 và TP.Tam Kỳ chọn tổ chức đại hội trước.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ lần thứ IX. Ảnh: X.P

Đến dự đại hội có đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Văn Hưng – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Hứa Văn Tưởng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự đại hội. Ảnh: X.P

Báo cáo tại đại hội cho biết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu hàng năm, 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 (bên trái) và Đại tá Hứa Văn Tưởng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự đại hội. Ảnh: X.P

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm có hiệu quả. Trong 5 năm qua, có 695 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 28 thanh niên là đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu; có 31 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội.

Tổ chức tốt công tác diễn tập, tập huấn phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn cho 13 xã, phường. Chủ động tham mưu cho thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 13/13 xã, phường. Đặc biệt, năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đã huy động hàng trăm lượt quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và hàng chục phương tiện kỹ thuật tham gia. Kết quả diễn tập được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao, đơn vị đạt loại giỏi.

Các đại biểu làm thủ tục bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ mới. Ảnh: X.P

Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, 5 năm qua đã chi trả cho các đối tượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã chi trả theo Quyết định 142, 62, 188, 290 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 212 đối tượng.

Tham gia tích cực phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã ủng hộ tu sửa và xây mới 3 nhà đồng đội, xây dựng 13 nhà tình nghĩa; tổ chức đi thăm, tặng quà động viên chiến sĩ mới nhập ngũ hằng năm là con em của thành phố, gia đình có con em đang công tác tại biển đảo nhân các ngày lễ tết; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.

Trước khi dự đại hội, các đại biểu được kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: X.P

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Quân sự thành phố và các chi bộ trực thuộc luôn có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 85 – 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; được Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (2017, 2019); nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: T.C

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng PCCC & CNCH nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và triển khai có hiệu quả các mặt công tác đề ra. Công tác quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường, phong trào toàn dân PCCC được mở rộng, góp phần làm giảm số vụ cháy so với nhiệm kỳ trước.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Phòng PCCC & CNCH đã xuất 190 lần với 441 lượt xe chữa cháy chuyên dụng tham gia cứu chữa 125 vụ cháy và thực hiện CNCH đối với 52 sự cố, tai nạn. Cùng với đó, phối hợp diễn tập thành công 186 phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH; bố trí hàng trăm lượt phương tiện và lực lượng để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; tổ chức ký cam kết nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong nhiệm kỳ qua có 4 lượt tập thể và 43 lượt đảng viên được đảng ủy các cấp khen thưởng…

Ra mắt Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trong suốt nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu toàn Đảng bộ cần tích cực nghiên cứu, đổi mới công tác tham mưu; tập trung tuyên truyền, xây dựng phong trào; sắp xếp cán bộ hợp lý, có định hướng, chú trọng phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tá Trần Công Tiết tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH.

* Sáng nay 19.3, Đảng bộ xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức) khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là địa phương được Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho 10 xã, thị trấn còn lại.

Quang cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Hòa lần thứ VII diễn ra sáng nay 19.3. Ảnh: M.L

Theo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên 5 năm qua xã Hiệp Hòa có nhiều bước chuyển biến tích cực. Hiện nay, mỗi vụ nông dân địa phương gieo sạ 55ha lúa. Thời gian qua, nhờ ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi, tập trung hỗ trợ nhà nông đưa nhiều loại giống lúa mới vào sản xuất đại trà và chuyển giao mạnh mẽ các gói kỹ thuật canh tác tiên tiến nên năng suất lúa liên tục tăng lên. Năm 2019 năng suất lúa bình quân của xã đạt 62 tạ/ha, tăng 12 tạ/ha so với năm 2015.

Đặc biệt, Hiệp Hòa hiện có 1.950ha rừng nguyên liệu, mỗi năm nông dân khai thác bán ra thị trường 400ha và thu về 28 – 32 tỷ đồng. Cạnh đó, toàn xã còn có hơn 286ha cao su tiểu điền, trong đó có 211ha đã đưa vào khai thác mủ và hằng năm 1ha cho mức thu nhập 60 – 65 triệu đồng. Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ của xã đạt gần 55,5 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt xấp xỉ 11,1 tỷ đồng (tăng 3,6 tỷ đồng so với năm 2015).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2019 xã Hiệp Hòa huy động hơn 59,5 tỷ đồng đầu tư thi công kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Ngày 22.1.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 275/QĐ-UBND công nhận Hiệp Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Theo thống kê, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Hiệp Hòa đạt 39,75 triệu đồng, tăng 27,75 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,4%, giảm 10,5% so với cách đây 5 năm.

Những năm qua, trồng rừng nguyên liệu là hướng phát triển kinh tế chủ lực của xã Hiệp Hòa. Ảnh: N.S

Trong 5 năm qua, xã Hiệp Hòa đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã cử 45 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng, trong đó theo dõi và đề nghị kết nạp 20 đảng viên mới. Các đảng viên mới được kết nạp đều có trình độ văn hóa từ THPT trở lên, có tuổi đời trẻ và có đủ phẩm chất chính trị.

Trong khi đó, công tác tổ chức và quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ được đảm bảo theo hướng trẻ hóa và chuẩn hóa. Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung kịp thời những nhân tố mới đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã cử 38 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa.

Nguồn: baoquangnam.vn