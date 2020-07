Người lao động tại Hội An nhận tiền hỗ trợ Covid-19

ính đến ngày 30.6, tại Hội An đã có 236 lao động trong 24 doanh nghiệp nhận được tiền theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hội An tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Q.HẢI

Ngày 30.6, chị Trần Huỳnh Châu – nhân viên Công ty CP Thương mại Nguyên Lợi đến Phòng LĐ-TB&XH Hội An từ rất sớm. Chị không giấu được niềm vui khi có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đợt đầu tiên của thành phố. Chị Châu bảo, rất vui khi được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, dù thời gian chờ đợi cũng khá lâu… Không chỉ chị Châu, trên địa bàn Hội An có 236 lao động (ở 24 doanh nghiệp) thuộc diện làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do tác động của đại dịch Covid-19 (đối tượng 1). Mỗi trường hợp được nhận hỗ trợ mức 1,8 triệu đồng (tổng kinh phí gần 425 triệu đồng).

Như vậy, sau hơn 6.000 người có công, trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo đã nhận hỗ trợ với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng, tại Hội An mới có 236 lao động – trong tổng số 1.763 lao động thuộc diện đối tượng 1 – được chi trả hỗ trợ. Phòng LĐ-TB&XH Hội An và các xã, phường đã thẩm định 232 trường hợp thuộc hộ kinh doanh cùng 565 người lao động không giao kết hợp động lao động bị mất việc làm được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng và sẽ triển khai chi trả trong thời gian tới.

Ông Lê Viết Phúc – Trưởng phòng LĐ-TB&XH Hội An cho biết, riêng với nhóm lao động làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư tính đến ngày 31.3.2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cơ quan thuế cấp tỉnh, quản lý các doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng đã chuyển thông tin của 24 doanh nghiệp với 1.527 lao động trên địa bàn thành phố về phòng LĐ-TB&XH.

Trong các công văn nói trên, Cục Thuế tỉnh không kết luận doanh nghiệp có hay không có nguồn tài chính để trả lương. Do đó các ngành không có cơ sở để kết luận các doanh nghiệp nói trên có đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ hay không. UBND thành phố đã gửi công văn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh sớm phúc đáp để địa phương có cơ sở thực hiện hỗ trợ.

“Dù rất khó khăn, phức tạp nhưng chúng tôi xác định phải tỉ mỉ, chặt chẽ, cẩn trọng, làm phải chính xác để đưa đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ đến với người lao động” – ông Phúc nói.

Hiện nay, UBND TP.Hội An đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng khác chuyển về phòng LĐ-TB&XH soát xét để chính quyền thành phố ra quyết định trợ giúp.

Nguồn: baoquangnam.vn