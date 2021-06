Chiều 23/6, Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu (Sở Công thương Quảng Nam) tổ chức nghiệm thu đề án Khuyến công địa phương năm 2021 với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh chưng tại TP Tam Kỳ”.

Hộ kinh doanh bánh chưng Phạm Thị Hội- Khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ được hỗ trợ đầu tư máy móc tiên tiến trong sản xuất, nấu bánh chưng bằng điện năng suất lớn.

Đơn vị được hỗ trợ theo Đề án khuyến công địa phương đợt này là hộ kinh doanh bánh chưng Phạm Thị Hội- Khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Bánh chưng “Bà Ba Hội” là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Nam và là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Nam và khu vực miền Trung- Tây Nguyên năm 2020. Hiện nay, Cơ sở bánh chưng Bà Ba Hội đang sử dụng cách nấu bánh chưng theo kiểu truyền thống bằng bếp than. Để nâng cao năng suất, giảm tải khói bụi do than, củi thải ra làm ảnh hưởng đến môi trường, Trung tâm Khuyến công-Xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu đã hỗ trợ 50% kinh phí, cụ thể là 80 triệu đồng để hộ kinh doanh đầu tư máy móc tiên tiến trong sản xuất, nấu bánh chưng bằng điện năng suất lớn.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Khuyến công-Xúc tiến thương mại và quản lý cửa khẩu (Sở Công thương Quảng Nam) thực hiện hỗ trợ 3/5 đề án khuyến công địa phương.

Dương Oanh – Minh Quân