Nghi lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2020 được rút gọn trong tình hình cách ly toàn xã hội

Hôm nay ngày 2.4 tức mùng 10.3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng vương. Thông tin từ Ban tổ chức, do ngày giỗ nằm trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên nghi lễ đã rút gọn và không tổ chức phần hội. Nghi lễ chính là dâng hương đức quốc tổ Hùng Vương diễn ra vào 9 giờ sáng nay. Thành phần tham gia khoảng 1 – 2 đồng chí, là lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ. Không bao gồm sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, các thành viên Ban tổ chức lễ giỗ như dự kiến trước đó.

Khu di tích sử đền Hùng yên ả trước ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Ngọc Tú

Để bảo đảm an toàn trong phòng dịch, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; rà soát người nước ngoài tạm trú; công dân Việt Nam học tập lao động, làm việc từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam. Theo chỉ đạo của Ban Tổ chức, các lực lượng chức năng làm việc tại Khu Di tích chủ động nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi về dâng hương tại Đền Hùng, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn phát miễn phí cho du khách. Trong dịp Giỗ Tổ, các đơn vị công an tỉnh ứng trực 100% quân số. Tại một số địa điểm trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng an ninh cắm chốt 24/24h.

V.T