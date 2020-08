Ngày thi thứ 2, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Quảng Nam

Sáng 10/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT bước vào ngày thi thứ hai. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên mọi công tác phòng dịch cho thí sinh và cả giáo viên, cán bộ coi thi được áp dụng theo đúng các quy định về y tế trong phòng dịch.

Tất cả thí sinh, giáo viên và cán bộ coi thi đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi.

12 địa phương tổ chức thi đợt này, gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, theo kế hoạch chung cùng với cả nước. Còn 6 địa phương còn đang thực hiện giãn cách xã hội, gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, sẽ thi đợt 2, vào thời điểm thích hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Riêng đối với trường hợp thí sinh thuộc diện F1, F2 của 12 địa phương thi trước cũng phải chờ thi, đợt sau cùng với thí sinh của 6 địa phương chưa thi.

Tại phòng thi các thí sinh được bố trí ngồi giãn cách 2m và tất cả đều được đeo khẩu trang.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và công tác an toàn vệ sinh phòng dịch, trước khi vào điểm thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn… còn phụ huynh đưa con tới trường xong nhanh chóng tản ra để phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo.

