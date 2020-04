Ngành du lịch xem xét miễn, giảm tiền phòng cho khách nước ngoài

Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa có Văn bản gửi cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài hiện lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.

Theo đó, cơ quan quản lý du lịch ở địa phương cần rà soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (khách bị cách ly, do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến/quá cảnh đóng cửa biên giới…) đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài bị mắc kẹt do dịch Covid-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn, giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên.

V.V.T