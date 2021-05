Ngân hàng CSXH Quảng Nam tặng 40 triệu đồng đến công an tuyến đầu chống dịch

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam trao tặng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang làm nhiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Tại trụ sở Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã trao tặng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang làm nhiệm phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp đó, đoàn công tác Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cùng lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tại 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 do Công an tỉnh chủ trì, gồm 3 chốt trên đoạn đường nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 1 chốt tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) nối với TP.Đà Nẵng và 1 chốt tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc) giao với quốc lộ 14B. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, viên chức và người lao động Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, ngày đêm ứng trực 24/24h làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, hết lòng vì sức khỏe cộng đồng.

Xuân Thịnh