Sáng nay (12/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Bản thuyết minh do Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện đã nêu rõ những mục tiêu mà đề tài hướng đến.Theo đó, đề tài sẽ đánh giá thực trạng, công tác quản lý người nước ngoài ở địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quảng Nam có 2 di sản văn hóa thế giới, gồm Phố Cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn, thời gian tới với định hướng phát triển du lịch của tỉnh thì việc người nước ngoài đến Quảng Nam du lịch sẽ tăng trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Cùng với đó, Quảng Nam đang mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, chính vì thế việc quan tâm đến công tác quản lý người nước ngoài là cần thiết.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong hội đồng phản biện đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần làm rõ khái niệm người nước ngoài, nhiều người có 2 quốc tịch nhập cảnh vào Việt Nam thì khi nào xem là người nước ngoài. Cần làm rõ đây là lĩnh vực quản lý nhà nước đối với người nước ngoài. Hội đồng phản biện thống nhất giao Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện đề tài.

Thanh Nhất