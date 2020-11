Nam Trà My tiếp tục sạt lở đất

Mưa lớn mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My tiếp tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà và tài sản của nhân dân.





Tại cửa hàng xăng dầu TăkPỏ ngay trung tâm hành chính huyện, mưa lớn đã khiến một lượng đất đá sau lưng tràn xuống vùi lấp gần hết cửa hàng. Nếu trời tiếp tục mưa to, cửa hàng bắt buộc phải đóng cửa dài ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng xăng dầu cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Trên địa bàn cũng tiếp tục ghi nhận những thiệt hại về nhà ở của người dân, dọc trên tuyến Quốc lộ 40B đi qua trung tâm huyện rất nhiều nhà gần bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, rất may do có sự đề phòng trước nên không có thiệt hại về người. Các tuyến giao thông huyết mạch cũng tiếp tục hiện tượng sạt lở đất, gây hư hại nghiêm trọng và tắc đường cục bộ.

Văn Thọ