Nam Trà My: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 13.7, HĐND huyện Nam Trà My khóa XII – nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.004,99 tấn; trồng mới 33,9ha cây dược liệu, đạt 45% chỉ tiêu kế hoach năm; hỗ trợ 15.000 cây quế giống từ nguồn ngân sách Nhà nước cho 600 hộ; thu ngân sách nhà nước là 65.401 triệu đồng, đạt 148% so với dự toán HĐND huyện giao; có 9 sản phẩm với 8 chủ thể đăng ký thực hiện chương trình OCOP, đạt 180% so với chỉ tiêu…

Ngoài các nội dung theo luật định, Kỳ họp cũng xem xét, thảo luận về danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2030; Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Văn Thọ