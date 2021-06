Nam Trà My phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Chiều 9.6, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2021, tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh.

Toàn huyện Nam Trà My hiện có 13.019 trẻ em, trong đó hầu hết là con em đồng báo các dân tộc thiểu số, đáng nói có gần 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 3.500 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn thường xuyên xảy ra; trẻ em tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông, đặc biệt là tử vong do thảm họa thiên tai trong những năm qua gia tăng đột biến; tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em chưa được kiểm soát, thiết chế văn hóa, sân chơi cho trẻ em còn nghèo nàn, lạc hậu… điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cũng như các lợi ích chính đáng của trẻ em huyện vùng cao. Chính vì vậy, đợt phát động lần này là rất cần thiết để trẻ em được sống, được học tập và phát triển, đồng thời là dịp để lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe nguyện vọng, mong muốn của các em.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Nam Trà My và tổ chức Tầm nhìn thế giới đã trao tặng nhiều phần quà là các suất học bổng nhằm động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Do tình hình dịch bệnh, huyện Nam Trà My đã linh động tổ chức lễ phát động qua hình thức trực tuyến để hàng trăm em ở điểm cầu 10 xã có cơ hội được tham gia. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Nam Trà My và tổ chức Tầm nhìn thế giới đã trao tặng nhiều phần quà là các suất học bổng nhằm động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Phú Thiện