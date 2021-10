Mưa lớn gây sạt lở tại đường Trường Sơn Đông qua địa phận huyện Bắc Trà My

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200mm. Mưa lớn đã xảy ra sạt lở đất trên tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận xã Trà Đốc.

Đất đá đã sạt lở tràn xuống mặt đường.

Tại Km 72+00 tuyến đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My đã xảy ra sạt lở lớn. Hơn 2.000 khối đất đá đã sạt lở tràn xuống mặt đường. Mưa lớn và liên tục như hiện nay đã làm cho lượng đất đá tại các chân đồi cao bị đẩy nghiêng hết xuống mặt đường. Các biển cảnh báo sạt lở đã được chính quyền địa phương lắp đặt dày đặt. Tuy nhiên, điểm an toàn vẫn là nỗi lo lắng khôn nguôi của người dân sống trong vùng sạt lở

Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng huy động xe máy múc, nhân công triển khai khắc phục tại điểm sạt lở.

Hiện tại, Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng đã huy động xe máy múc, nhân công triển khai khắc phục tại điểm sạt lở để người dân có thể lưu thông qua tuyến đường này. Theo đó, 10 nhân công và 4 phương tiện xe máy múc, xe ben luôn túc trực để múc đất ngay tại các điểm sạt lở. Tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My kéo dài khoảng 60 km. Toàn tuyến hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở lớn cần được đầu tư xây dựng:

Để ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Bắc Trà My đã xây dựng phương án sơ tán dân, chỉ đạo thực hiện rà soát danh sách các hộ gia đình có nhà kiên cố theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tối đa công tác di dời, sơ tán tại chổ, xen ghép, hạn chế sơ tán tập trung. Đối với các thôn, nóc khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi có mưa bão, sạt lở đất chính quyền địa phương chủ động đảm bảo dự trữ lương thực dùng đủ trong 30 ngày trở lên./.

Tuấn Tú – Thúy Vân