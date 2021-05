Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Quang phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã xây dựng nhiều mô hình như: Camera an ninh, Tiếng kẻng an ninh, Tổ nhân dân tự quản,… Trong đó, “Camera an ninh” là mô hình nhận được sự đồng tình của người dân nên bước đầu phát huy hiệu quả trong việc giám sát an ninh trên địa bàn.