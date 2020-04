Lực lượng Công an kiểm soát chặt người, phương tiện vào tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Theo đó, ngoài 8 chốt kiểm soát dịch bệnh được UBND tỉnh thành lập tại các tuyến giao thông cửa ngõ vào Quảng Nam, ở các địa phương tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, 42 chốt kiểm soát dịch bệnh cũng được thành lập để kiểm soát người, phương tiện nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh.

Để kiểm soát tại các chốt này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã huy động 350 cán bộ chiến sĩ làm phối hợp với cán bộ chính quyền và các lực lượng khác làm nhiệm vụ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, CBCS làm nhiệm vụ đã tập trung chốt chặn kiểm soát 24/24h tại các điểm chốt, qua đó kiểm tra tất cả người, phương tiện đến địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như người, phương tiện di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với người dân lưu thông trên các tuyến có điểm chốt đều được lực lượng Công an hướng dẫn khai báo y tế trong lịch trình hoạt động 14 ngày gần nhất, qua đó sàng lọc kiểm soát người từ vùng dịch đến Quảng Nam. Tính từ chiều ngày 31/3 đến trưa nay 2/4, sau 2 ngày thực hiện kế hoạch chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kiểm soát 16.640 phương tiện, 6.777 người từ các địa phương khác về Quảng Nam được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế, 20.446 người được đo thân nhiệt.

Xuân Mai