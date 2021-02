Lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên về tới Việt Nam

Cùng với những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở nước ta vừa đón nhận thêm 1 tín hiệu tích cực khi trưa 24/2, lô vắc-xin đầu tiên của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Lô hàng gồm 117.600 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam, được dự kiến ưu tiên tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong số 11 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắcxin COVID-19 đầu tiên, với khoảng hơn 50.000 người, mỗi người tiêm 2 mũi. Đây là lô vắc-xin đầu tiên trong số 240 ngàn liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu trong tháng 2.

Tại Việt Nam, vac-xin được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP kho lạnh từ 2-8 độ C của Công ty Vacxin Việt Nam. Bộ Y tế cho biết sẽ không tiêm vắcxin ồ ạt mà không theo dõi, để vừa chống dịch vừa kiểm soát độ an toàn, để đảm bảo đưa vắcxin COVID-19 an toàn nhất đến người dân. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, dù có vắcxin ngừa COVID-19 song người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ nguyên tắc 5K.