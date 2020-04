Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và cá nhân

Chiều 20/4, Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức khen thưởng đột xuất cho 2 công đoàn cơ sở và 4 đoàn viên công đoàn có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2 công đoàn cơ sở được khen thưởng là công đoàn phường An Mỹ và công đoàn Ban Quản lý chợ Tam Kỳ. 4 đoàn viên thuộc các công đoàn phường Hòa Hương; phường An Phú; phường An Xuân; phường Tân Thạnh. LĐLĐ thành phố ghi nhận những việc làm của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua đã góp phần chung tay cùng thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, những hành động thiết thực đã kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời mong muốn các CĐCS tiếp tục vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Lê Thu – Quang Sơn