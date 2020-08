Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại các nước

Tại New York, toàn thể bộ cán bộ, nhân viên phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diên Việt Nam tại LHQ, đã đọc điếu văn, điểm lại những cống hiến to lớn của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đông đảo kiều bào, sinh viên, đại sứ, đại diện các phái đoàn tại LHQ và đại diện chính quyền sở tại đã gửi thiệp chia buồn và ghi sổ tang điện tử tưởng niệm cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu.

Tại Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Nhiều tổ chức, chính đảng của Nga, Hội Cựu Chuyên gia quân sự Liên Xô/Nga từng công tác tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước, các tổ chức, bạn bè quốc tế tại Liên bang Nga đã đến viếng, gửi điện chia buồn.

Tại thủ đô London, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Trần Ngọc An cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và hội Người Việt Nam tại Anh, hội sinh viên Việt Nam tại Anh, đã dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ, đại diện Đại sứ quán của nhiều nước tại Vương Quốc Anh, và đại diện Bộ Ngoại Giao Anh đã đến viếng, ghi sổ tang chia buồn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Tại Israel, trong không khí trang nghiêm Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Israel đã thắp hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện Bộ Ngoại giao Israel, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Israel, đại diện Ban liên lạc cộng đồng người Việt và bạn bè sở tại đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và gia quyến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Argentina, Đại sứ Đặng Xuân Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các bộ ngành và bạn bè nước sở tại, cũng như đoàn ngoại giao, đã gửi điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tại Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Các đại diện của Tổng hội người Việt tại Bỉ, sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã ghi sổ tang, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các Cơ quan đại diện phái đoàn ngoại giao của Bỉ, EU và của các nước đóng tại Bỉ đã đến viếng, ghi sổ tang, gửi điện chia buồn.

Tại Berlin, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vụ trưởng Lễ tân, Bộ Ngoại giao Đức, đã thay mặt Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao tới viếng và ghi sổ tang. Đại sứ, Tham tán Công sứ các nước ASEAN, Đại diện Đảng Cộng sản Đức, Đại sứ quán nhiều nước tại Berlin và bạn bè Đức đã đến viếng, gửi lời chia buồn.

Tại Thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức mở sổ tang và lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam, các hội đoàn thể, du học sinh Việt Nam tại CH Séc đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các cơ quan, chính quyền sở tại, đại diện ngoại giao các nước tại Cộng hòa Séc đã đến viếng, ghi sổ tang và gửi điện chia buồn.

Tại Canada, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đại sứ Phạm Cao Phong cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Canada đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện Đảng Cộng sản Mác-xít-Lê-nin-nít Canada từ thành phố Toronto đã đến viếng và chia buồn. Đại sứ các nước, bạn bè quốc tế tại Canada và đại diện chính quyền sở tại đã đến viếng và ghi sổ tang, chia buồn.

Tại Nhà Việt Nam, ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đại sứ Hà Kim Ngọc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Washington D.C đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các cơ quan Chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ và các Cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington D.C đã viết sổ tang và gửi lời chia buồn. Đại sứ các nước, các tổ chức, bạn bè quốc tế tại Washington D.C; Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đã ghi sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam./.