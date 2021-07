Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Sáng nay 10/7, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng covid 19 toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Tại đầu cầu Hà Hội dự lễ phát động Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đầu cầu Quảng Nam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ phát động Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nêu lên mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tổ chức tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng nhiều nhất, nhanh nhất để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân. Chiến dịch tiêm chủng lần này có nhiều điểm thay đổi so với chương trình tiêm chủng quốc gia lâu nay của nước ta và đã đang thực hiện đó là: Vấn đề vận chuyển, phân phối, bảo quản vắc xin; Huy động một lực lượng lớn tổ chức tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm di động, cố định; Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm chủng, tiêm đến đâu an toàn đến đó. Chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng covid 19 lần này triển khai trên quy mô lớn đảm bảo tiêm chủng 150 triệu liều vắc xin cho người dân nhằm làm tăng độ bao phủ vắcxin với người dân để đạt miễn dịch công đồng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi:

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng covid 19 toàn quốc lần này là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Đây là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội.