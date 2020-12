LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 15/12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang, đã đến trao tặng bằng khen cho Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang trao tặng bằng khen cho Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Quảng Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Quảng Nam đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên công ty tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, đồng sức, đồng lòng, lên án, vạch mặt kẻ xấu, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Bộ Công an cũng như Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với thành tích mà Công ty đã đạt được và tiếp tục mong muốn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đại Quang