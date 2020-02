Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

Sáng 27/2, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tiếp xã giao đoàn công tác Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng do ông YAKABE Yoshinori, Trưởng Văn phòng làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao đoàn công tác Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Thay mặt đoàn công tác của Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông YAKABE Yoshinori cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh và mong muốn địa phương chia sẻ một số thông tin về môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn. Ông YAKABE Yoshinori cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn với Quảng Nam trên lĩnh vực liên kết phát triển du lịch tại khu vực Hội An. Trao đổi cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn thông tin: hiện Quảng Nam có 19 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư hơn 142,5 triệu USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung ở khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc và một số doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại Tp Hội An và thị xã Điện Bàn. Trung bình mỗi năm, Hội An và Mỹ Sơn thu hút hơn 56.000 lượt du khách đến từ Nhật Bản. Tỉnh Quảng Nam cũng ghi nhận sự viện trợ không hoàn lại của các dự án ODA Nhật Bản. Các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản cũng tích cực giúp đỡ tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Xuân Hiếu-Phúc Lâm