Lãnh đạo tỉnh, thăm và chúc mừng Ngày truyền thống Lực lượng CAND

Chào mừng 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), sáng 19/8, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm thời gian qua. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Hồ Quang Bửu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gởi lời thăm hỏi, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận những đóng góp, nỗ lực, hi sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân đồng thời gởi lời thăm hỏi, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn thời gian đến Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ ngày 15/7/2020 đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường trực ban, trực chiến 100% quân số, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kép “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và phối hợp các cấp, các ngành trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Đáng chú ý: Phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép, đã di lý và trục xuất đảm bảo an toàn đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can (trong đó, có 02 bị can người Trung Quốc). Phân công 700 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại 71 điểm chốt chặn, phối hợp kiểm soát hơn 350 ngàn lượt phương tiện, 150 ngàn lượt người khai báo y tế, do thân nhiệt cho hơn 450 ngàn người. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử lý 70 trường hợp vi phạm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xuân Hiếu – Trần Chiến